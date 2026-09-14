NBULL-La société d'investissement internationale Carlyle étend sa présence au Canada en rachetant la société pétrolière et gazière Parallax

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par Amanda Stephenson

La société d'investissement internationale Carlyle étend sa présence au Canada grâce à l'acquisition de Parallax, une société pétrolière et gazière canadienne privée.

* Il s’agit de la deuxième acquisition en 12 mois réalisée par la division énergie de Carlyle, qui avait racheté l’année dernière Kiwetinohk Energy pour environ 1,4 milliard de dollars canadiens.

* Carlyle a créé une nouvelle société canadienne, baptisée Avenrock Energy, qui a conclu un accord en vue d'acquérir Parallax auprès de Carnelian Energy Capital.

* Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées. Plus tôt cette année, la société américaine Northern Oil and Gas Inc. avait acquis une participation de 25 % dans les actifs de Parallax pour environ 350 millions de dollars canadiens.

* Parallax est une société bien établie de l’Ouest canadien opérant dans la région de l’East Shale Duvernay, en Alberta, où elle détient environ 300 000 acres et dispose d’une base de production importante, axée principalement sur le pétrole léger et les liquides de gaz naturel.

* Avenrock vise à établir une présence opérationnelle significative dans l’Ouest canadien, en mettant l’accent sur le développement continu du portefeuille d’actifs de Parallax afin de mettre en place une plateforme de premier plan dans le secteur du pétrole léger dans l’Ouest canadien, selon un communiqué.