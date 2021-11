NBCUniversal (Comcast) pourrait retirer ses contenus du Hulu (Disney)

(AOF) - NBCUniversal (Comcast) envisagerait de retirer une grande partie de son contenu de Hulu, une plateforme appartenant au groupe Disney, et de le rendre exclusif à sa plateforme Peacock, selon des personnes proches du dossier citées par le Wall Street Journal. Selon les termes d'un accord avec Disney, NBCUniversal dispose d'une fenêtre unique pour se retirer de l'accord de licence de contenu conclu entre les deux entreprises au début de l'année prochaine, explique le quotidien. Si elle n'exerce pas cette option, le contenu restera en place jusqu'en 2024 au moins.

