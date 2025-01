NBA: à Bercy, Wembanyama en roi du parquet

La star française des San Antonio Spurs à l'entraînement le 22 janvier 2025 à Paris, à la veille de son match de NBA contre les Indiana Pacers ( AFP / FRANCK FIFE )

San Antonio contre Indiana, mais surtout Victor Wembanyama. Six mois après la finale malheureuse des JO contre Team USA, l'intérieur français des Spurs revient jeudi à Bercy en star absolue, assuré de capter tous les regards dans le match qui l'opposera aux Pacers.

"On sait que nous sommes à Paris: Wemby, les Spurs, tout le monde va être de leur côté mais nous sommes prêts", a déclaré mercredi avec le sourire l'intérieur des Pacers Pascal Siakam, bien conscient de la portée de l'événement.

Au bord du parquet estampillé NBA, qui accueille jeudi la première des deux rencontres entre San Antonio et Indiana (20h00), la foule de médias venue assister à la séance d'entraînement était impressionnante. Elle était surtout une preuve de plus de l'enthousiasme suscité par la venue de la Ligue américaine en France pour la quatrième fois, et plus que tout celle de son prodige tricolore Wembanyama, appelé à marquer son sport de son empreinte.

"Je sens bien sûr une énergie différente", admet l'intéressé, alors que la ville de Paris vit également au rythme de la NBA depuis quelques jours.

"J'attends de voir comment ce sera autour de la salle les jours de matches", où de nombreux amateurs de basket, dont de nombreuses célébrités, viendront garnir la grande salle de spectacle du 12e arrondissement de la capitale.

- Fashion week -

Arrivé lundi à Paris, "Wemby" a déjà vécu un début de semaine à 100 à l'heure. Avec un premier entraînement à Nanterre, un retour dans sa ville de naissance du Chesnay mardi, ou encore sa présence au défilé Louis Vuitton à la Fashion Week dans la même journée.

Attendu partout, suivi par les médias du monde entier, il le sera sans doute d'autant plus jeudi, dans son élément.

Sa dernière venue à Bercy, pour les Jeux olympiques, avait donné lieu à une fin amère, marquée par une défaite (98-87) des Bleus face à une équipe américaine portée par un Stephen Curry démentiel.

"Il reste encore quelques décorations (des JO) dans les couloirs, ça fait plaisir de revenir", a lancé Wembanyama mercredi, toujours concentré quelques minutes après l'entraînement.

Depuis les Jeux, "j’ai fait mes preuves dans un peu tous (les domaines), avait-il déjà expliqué quelques jours plutôt. Notamment dans la connaissance de moi-même, de mes coéquipiers. Ca se traduit dans plein de secteurs mais, déjà, statistiquement, il y a des progressions, et d'autres statistiques qui sont maintenues".

- All-Star Game -

La star des San Antonio Spurs Victor Wembanyama de passage dans sa ville natale du Chesnay, près de Paris, le 21 janvier 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Après une première saison de rookie terminée meilleur contreur et avec 21,4 points de moyenne au coeur d'un collectif qui a fini en bas de classement (14e sur 15 à l’Ouest, 22 victoires pour 60 défaites), le N.1 de la draft 2023 a continué à grandir.

Il tourne désormais à 24,4 points et 4 contres de moyenne par match -toujours le meilleur dans ce domaine- et les Spurs sont pour le moment 12e, avec 19 victoires. De plus, Wembanyama brigue une place pour le très prestigieux All Star Game, en février.

"On sait que c'est un joueur vraiment difficile à couvrir, il sait tout faire, donc on ne pourra pas faire le boulot seul, on va essayer de faire ce que l'on peut", poursuit Siakam, alors que les Pacers tenteront d'enchaîner après deux victoires de rang -San Antonio reste lui sur trois revers de suite.

Et malgré "un contexte incroyable", Victor Wembanyama estime que gagner ces deux rencontres en France "est important comme tous les matches".

Victor Wembanyama rencontre des jeunes fans sur un terrain de basket du Chesnay, près de Paris, le 21 janvier 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Evoquant "sa reponsabilité" auprès de ses entraîneurs et coéquipiers, il assure être "concentré à fond sur tout ce qui est tactique".

Et le public français s'attend sans doute à le voir faire des étincelles.