Navya : un nouveau directoire après la démission de Sophie Desormière

(AOF) - Navya, entreprise spécialisée dans les systèmes de mobilité autonome annonce la démission de Sophie Desormière de ses fonctions de Présidente du Directoire et de membre du Directoire. Cette démission est effective à compter du 31 décembre 2022. Le Directoire de Navya, composé de Pierre Guibert, Directeur Financier et VP Executif Opérations, et Olivier Le Cornec, Directeur R&D et Technologies, poursuivra ses missions et pilotera l’entreprise.

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.