Navya: travaille avec Valeo sur les véhicules autonomes

(CercleFinance.com) - Navya annonce la poursuite de sa collaboration avec Valeo afin de mettre en commun les savoir-faire et développer un nouveau système de sécurité opérationnelle des véhicules autonomes de niveau 4 ((Autonomous Vehicle Failsafe System, AVFS), dans le cadre du 4eProgramme d'Investissement d'Avenir du gouvernement français.



Les briques technologiques qui composent l'AVFS s'interfacent avec le système de conduite autonome NavyaDrive. Valeo fournira ses capteurs de dernière génération aux standards automobiles.



Actuellement, Navya et Valeo gagnent chacun plus de 3% à la bourse de Paris.





