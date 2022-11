Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navya: tirage d'une nouvelle tranche d'OCABSA information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 10:29









(CercleFinance.com) - Le titre Navya accuse mercredi l'une des plus fortes baisses du marché parisien suite à l'émission d'une nouvelle tranche d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA).



A 10h20, l'action du spécialiste des systèmes de mobilité autonome recule de 5,6% après avoir chuté de 13% en début de séance, sous-performant nettement un marché globalement stable.



Dans un communiqué, Navya annoncé hier soir le tirage d'une troisième tranche d'OCABSA, pour un montant de deux millions d'euros.



Au mois de juillet, la société avait officialisé la mise en place d'une nouvelle ligne de financement avec le fonds d'investissement Negma, prévoyant l'octroi d'un montant total de 36 millions d'euros via plusieurs tranches d'OCABSA plafonnées à 2,5 millions d'euros chacune.



Suite à l'émission des trois premières tranches, Navya dit encore disposer d'un montant maximum de tirage de 30,25 millions d'euros, ce qui devrait lui permettre de couvrir ses besoins de trésorerie estimés sur les 12 prochains mois.



Pour mémoire, l'AMF a alerté à plusieurs reprises les émetteurs et les investisseurs sur les risques associés au financement par OCABSA, qui entraîne une dilution importante des actionnaires et souvent une pression à la baisse sur le cours de Bourse.





