Navya signe un protocole d'accord avec l'Arabie Saoudite

(AOF) - Navya a signé un accord avec le Ministère des Transports et des Services logistiques du Royaume d'Arabie Saoudite pour accompagner le déploiement de véhicules autonomes dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Les projets concernent le déploiement de navettes autonomes, électriques et partagées pour le transport de personnes, ainsi que le déploiement de tracteurs industriels logistiques pour le transport de biens dans les aéroports et les sites industriels.

Cet accord vise à mettre en œuvre des projets pilotes, à valider des cas d'usage, à définir la réglementation et à renforcer les compétences locales afin de préparer et d'accélérer le déploiement à grande échelle de flottes de véhicules autonomes de niveau 4 sur l'ensemble de la péninsule arabique. Il permettra au Royaume d'Arabie Saoudite, qui est déjà un pionnier des smart cities, de devenir l'un des premiers marchés au monde à déployer d'importantes flottes de navettes sur son territoire.

Navya détient déjà 75% du marché de la mobilité autonome dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), avec notamment 6 navettes en service au Royaume d'Arabie Saoudite, confirmant une position de leader mondial avec 200 navettes commercialisées dans le monde.

L'accord final, ainsi que le soutien apporté par le Royaume d'Arabie Saoudite, permettra à Navya d'accélérer ses travaux de recherche et développement et de développer de nouveaux cas d'usage pour le premier et le dernier kilomètre dans les centres-villes, les smart cities, les aéroports, les parcs à thème et les sites industriels.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile – Constructeurs : Un secteur en convalescence

Le marché automobile français n'est pas encore rétabli du Covid. Seules 141.041 immatriculations de véhicules particuliers ont été enregistrées en mai, selon le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). C’est 27,3% de moins que le niveau de mai 2019.

Né en janvier de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, Stellantis est devenu le premier constructeur automobile en Europe au premier trimestre, devançant ainsi le groupe Volkswagen (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Lamborghini…).

Une reprise qui se fait attendre

Sur les cinq premiers mois de l'année, les immatriculations enregistrées en cumul s'élèvent à 723.258 pour les voitures particulières, soit 22,7% de moins que leur niveau de 2019, avant la crise sanitaire.

Stellantis a commercialisé en mai 2021 environ 44.000 véhicules neufs, soit près de 40% en moins comparé à mai 2019. Le groupe a pâti d’un manque de composants, qui pénalise tous les constructeurs dans le monde. Stellantis n’a ainsi pu produire 190.000 véhicules au premier trimestre et mi-mars le groupe Volkswagen estimait que 100.000 véhicules n'avaient pas pu être produits.

A 36.000 unités, les ventes du groupe Renault en mai 2021 ont reculé de 27,8 % par rapport à leur niveau d'avant pandémie.

Les voitures électriques poursuivent leur développement en France et affichent un maintien de leur part de marché à 8% en mai, avec 11.562 immatriculations.

Un secteur pénalisé par la pénurie de semi-conducteurs

Cette pénurie est principalement liée aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon évalue à environ 2,5 millions le nombre de voitures qui ne pourront être produites au premier semestre 2021 dans le monde. Il prévoit que le déséquilibre entre l'offre et la demande persistera et pourrait durer jusqu'en 2022.

Néanmoins, les industriels de l'automobile ne subissent pas de la même façon cette pénurie de composants électroniques. Ceux qui ont développé des relations étroites avec leurs fournisseurs sont moins touchés. C’est le cas de Toyota. En revanche Ford a annoncé que sa production serait réduite de 50 % au deuxième trimestre et de 1,1 million de véhicules sur l'ensemble de l'année.