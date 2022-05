Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navya: retenu par la Plateforme Radar de l'Innovation information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 14:02









(CercleFinance.com) - Navya indique avoir été retenu par la Plateforme Radar de l'Innovation, initiative de la Commission européenne visant à identifier les innovations à fort potentiel, pour l'intérêt de ses innovations en matière de mobilité autonome.



La technologie Navya de services associés pour les véhicules de transport public automatisés à la demande a ainsi été classée par un collège d'experts de la Plateforme au niveau 'Technology Ready', soit le troisième niveau sur 4 de maturité vers la commercialisation.



Cette analyse s'est faite dans le cadre du projet AVENUE, lancé en mai 2018 pour une durée de quatre ans, et qui réunit 20 partenaires dont Navya, pour accélérer le développement des véhicules autonomes dans les centres urbains européens.





Valeurs associées NAVYA Euronext Paris +3.86%