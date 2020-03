NAVYA : résultats annuels dégradés

(AOF) - Navya a dévoilé mardi soir des résultats dégradés au titre de son exercice 2019. Ainsi, le spécialiste des navettes autonomes a accusé une perte nette de 32,32 millions d'euros l'an dernier, contre -18,15 millions un an plus tôt. De son côté, la perte opérationnelle ressort à 31,17 millions d'euros, contre -18,18 millions un an plus tôt. Quant au chiffre d'affaires (déjà publié), il s'établit à 15,02 millions d'euros en 2019, en baisse de 21%.

Concernant l'impact de la crise du Covid-19, Navya indique qu'il est difficile à anticiper pour le moment. Le groupe travaille sur des plans de contingence et a " mis en place des mesures pour protéger ses collaborateurs ainsi que pour répondre au mieux aux besoins de ses clients ".

