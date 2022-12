Navya : reprise de cotation, le titre perd la moitié de sa valeur

Un véhicule Navya

(AOF) - Le titre Navya perd de 46,56% à 0, 0737 euro ce matin pour sa reprise de cotation annoncée hier. Cette société spécialiste des systèmes de mobilité autonome, a suspendu sa cotation le 12 décembre alors que le titre s'envolait de plus de 140% à 0,138 euro après publication d'un communiqué annonçant un projet de financement de 30 millions d'euros ». Le titre reste cependant en hausse de près de 30% par rapport à sa clôture de vendredi dernier.

Navya accusait hier son agence de communication NewCap, d'avoir communiqué " par erreur et à l'encontre des directives expresses de la Société " un projet de communiqué de presse confidentiel " qui n'aurait dû être publié qu'à la conclusion " du projet de financement conclu avec la société d'investissement Eshaq Investment, basée au Bahrain.Selon la société " les conditions de mise en place de ce projet de financement relevaient d'une tentative d'escroquerie " , n'étant notamment " pas conformes aux règles fiscales internationales ".

Navya perd 96,76% de sa valeur sur un an, 91,40% sur six mois et 70,18% sur trois mois.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.