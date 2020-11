NAVYA renforce son conseil de surveillance et son directoire

(AOF) - Navya, spécialisé dans les systèmes de conduite autonome, a annoncé les nominations de Jean-Marc Janaillac au conseil de surveillance en qualité de censeur, ainsi que de Benoît Jacheet (chief financial officer) et Pierre Lahutte (chief strategy & development officer) à son directoire. Jean-Marc Janaillac, qui fut PDG d'Air France-KLM de 2016 à 2018, participera à la bonne gouvernance de la société et aura un rôle consultatif sur les travaux du conseil de surveillance. Sa nomination en tant qu'administrateur indépendant sera proposée lors de la prochaine Assemblée générale.

S'agissant de Benoît Jacheet, il a rejoint Navya en avril 2020, tandis que Pierre Lahutte est arrivé en juin 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS