Navya: réduction de la valeur nominale de l'action

(CercleFinance.com) - Navya a annoncé jeudi qu'il avait décidé de faire usage de l'autorisation donnée par ses actionnaires d'une réduction de la valeur nominale de chacune de ses actions.



Le spécialiste des systèmes de mobilité autonome indique que cette opération, dite de réduction de capital motivée par des pertes, sera mise en oeuvre via la réduction de la valeur nominale de ses actions, qui passera de 0,1 euro à 0,001 euro.



L'opération consiste, en outre, à permettre à Navya de respecter l'une des conditions de tirage des OCABSA qui prévoit que le course de Bourse ne doit pas être inférieur à 130% de la valeur nominale des actions pendant une période de 20 séances consécutives.



Cette opération du réduction du nominal sera effective dès demain à l'ouverture du marché parisien.



Réunis en assemblée générale extraordinaire le 5 décembre, les actionnaires avaient approuvé en première résolution le principe d'une réduction de capital motivée par des pertes.



L'action Navya perdait un peu plus de 10% jeudi à la mi-journée à la Bourse de Paris.





Valeurs associées NAVYA Euronext Paris -12.66%