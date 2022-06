Navya : protocole d'accord avec le ministère des Transports et des Télécoms de Bahreïn

(AOF) - Navya, spécialiste des systèmes de mobilité autonome, vient de signer, en date du 23 juin 2022, un protocole d’accord avec le ministère des Transports et des Télécommunications (MTT) du Royaume de Bahreïn, pour soutenir le déploiement des véhicules autonomes à Bahreïn. L'accord entre Navya et le MTT a pour objectif d'aider le ministère à diversifier les modes de transport public dans le pays, en facilitant la mise en œuvre de véhicules autonomes pour le transport de personnes, renforçant la position économique et la position régionale de Bahreïn.

Navya soutiendra le MTT en partageant son expérience ainsi que les meilleures pratiques issues de ses déploiements menés dans le monde entier, jusqu'à la mise en œuvre de la réglementation et des politiques pour les véhicules autonomes.

De plus, Navya apportera son soutien à l'étude de faisabilité des cas d'utilisation potentiels identifiés à travers le Royaume, en se concentrant principalement sur les cas d'utilisation des villes intelligentes, des aéroports, des sites industriels et des campus.

Navya fournira des analyses, un soutien à valeur ajoutée et des recommandations d'implémentations pour faciliter la percée des véhicules autonomes et électriques dans le Royaume.

