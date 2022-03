Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navya: protocole d'accord avec l'Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 10:57









(CercleFinance.com) - L'action Navya s'envole de 21% en Bourse de Paris ce jeudi suite à l'annonce d'un protocole d'accord signé avec le ministère des Transports et des Services logistiques du Royaume d'Arabie Saoudite.



Dans un communiqué, le spécialiste des systèmes de mobilité autonome explique que l'accord vise à accompagner le déploiement de véhicules autonomes dans le royaume.



Le projet concerne le déploiement de navettes autonomes, électriques et partagées pour le transport de personnes, ainsi que le déploiement de tracteurs industriels logistiques pour le transport de biens dans les aéroports et les sites industriels.



Navya rappelle qu'il détient déjà 75% du marché de la mobilité autonome dans les pays du Golfe, avec notamment six navettes en service en Arabie Saoudite.



Le protocole d'accord a été signé dans le cadre d'une réunion à Paris entre Jean-Baptiste Djebbari, le ministre français des Transports, et Saleh bin Nasser Al-Jasser, son homologue saoudien.





