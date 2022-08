Navya: projet pilote de navette au Minnesota information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 08:50

(CercleFinance.com) - Navya annonce un nouveau partenariat aux Etats-Unis avec le Minnesota Department of Transportation, AECOM, et la ville de White Bear Lake (Minnesota), pour le déploiement d'une navette Navya Autonom Arma dans le cadre d'un projet pilote d'une durée d'un an.



Offrant une nouvelle possibilité de transport, cette navette baptisée Bear Tracks desservira un trajet de 2,5 km reliant plusieurs établissements résidentiels au centre pour la jeunesse (YMCA) ainsi qu'aux quartiers PAI, The Boulders et Willow Wood Apartments.



La navette, 100% électrique et totalement autonome, n'a ni volant, ni pédales mais bénéfice de la présence d'un opérateur de sécurité pouvant intervenir manuellement. Elle circulera du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 et son accès sera gratuit pour le public.