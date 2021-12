Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navya: nomination d'une nouvelle présidente du directoire information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 18:32









(CercleFinance.com) - Navya fait savoir que son conseil de surveillance a approuvé à l'unanimité la nomination de Sophie Desormière à la présidence du directoire de la société, pour une prise de fonction effective le 5 janvier 2022.



Forte de 25 ans d'expérience à des postes de direction dans des grands groupes internationaux - notamment chez Valeo et Solvay - 'Sophie Desormière a démontré sa capacité à établir des relations durables au sein d'écosytèmes de capital investissement avec des partenaires financiers américains et asiatiques sur des projets dans la mobilité', indique Navya.



Par ailleurs, Pierre Lahutte, président par interim de Navya au cours du second semestre 2021, conserve ses responsabilités dans les domaines de la stratégie et des partenariats au sein du directoire, afin de poursuivre les discussions engagées avec des partenaires stratégiques de premier plan.





