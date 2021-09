Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navya : ligne de financement en fonds propres renouvelée information fournie par Cercle Finance • 17/09/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - La société de systèmes de mobilité autonome Navya annonce le renouvellement de sa ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux, agissant comme intermédiaire financier dans le cadre d'un engagement de prise ferme. Kepler Cheuvreux s'est engagé à souscrire à sa propre initiative un maximum de 11 millions d'actions, représentant à titre indicatif un montant de 29 millions d'euros, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites. Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 5%. Navya conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment.

Valeurs associées NAVYA Euronext Paris -3.93%