Navya : les investissements se poursuivent et les pertes se creusent au premier semestre

(AOF) - Navya a dévoilé mardi soir des résultats dégradés au titre de son premier semestre 2021. Ainsi, le spécialiste des systèmes de conduite autonome a accusé une perte nette de 12,5 millions d'euros, contre une perte de 11,3 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, la perte opérationnelle ressort à 11,7 millions d'euros, contre -10,8 millions un an plus tôt. Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 4,60 millions d'euros lors du premier semestre 2021, en baisse de 2%.

La crise sanitaire continue d'impacter l'activité commerciale de la société du fait des restrictions de déplacement dans certains pays (Corée du Sud, Japon, États-Unis).

Navya souligne que semestre après semestre, la part des revenus issus de l'activité Services poursuit sa forte croissance, représentant désormais 41% du chiffre d'affaires semestriel contre 33% au premier semestre 2020.

A fin juin 2021, la base installée s'établit à 191 véhicules, déployés dans 23 pays, en augmentation de 13% comparé à fin juin 2020.

Concernant la trésorerie, elle ressort à 19,8 millions d'euros à fin juin 2021, contre 23,3 millions d'euros à fin juin 2020.

" Malgré la crise sanitaire qui a ralenti notre dynamique commerciale durant le premier semestre, notre technologie poursuit son développement rapide ", a commenté Pierre Lahutte, le président du directoire de Navya.

Au cours du second semestre 2021, Navya entend poursuivre le développement de ses technologies de mobilité autonome pour les navettes et les tracteurs logistiques, et commencer à les concrétiser en franchissant des étapes importantes.

Le groupe évoque le lancement du BB6 Bolloré aux RNTP de Toulouse, objet du projet EFIBA / France Relance ; la certification CE de l'Autonom Tract AT135 de Charlatte Manutention ; et la validation du pilotage des corners roues REE Automotive par le logiciel Navya Drive.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.