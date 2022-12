Navya: le titre s'envole après un financement non dilutif information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 10:53

(CercleFinance.com) - Navya a annoncé lundi avoir obtenu un financement de 30 millions d'euros auprès de la société d'investissement Eshaq Investment, basée au Bahrain.



Ce contrat de prêt, régi par le droit français, a été conclu pour une durée de 10 ans sur la base d'un taux annuel de 3%.



Ce prêt de 30 millions d'euros vient s'ajouter au financement de 36 millions d'euros conclu au mois de juillet avec le Groupe Negma, une société d'investissement basée à Dubaï (Emirats Arabes Unis) sous la forme d'OCABSA.



Les intérêts sont payables annuellement à compter de la deuxième année du prêt et le principal est remboursable in fine. Aucune pénalité n'est due en cas de remboursement anticipé.



En garantie de son remboursement, Navya a accordé un nantissement de logiciel de droit français portant sur le code source dont elle est titulaire au bénéfice d'Eshaq Investment, un nantissement devant être enregistré auprès de l'INPI.



Dans un communiqué, le spécialiste de la fourniture de systèmes de mobilité autonome indique que ce financement lui permet de sécuriser sa trésorerie et de poursuivre le développement technologique, industriel et commercial.



Suite à cette annonce, l'action Navya cotée sur Euronext Paris s'envolait de plus de 36% après avoir gagné jusqu'à 66% dans les tous premiers échanges ce matin.



Eshaq Investment engage environ deux milliards de dollars de capital par an dans des investissements privés comprenant du capital-risque, du capital de croissance et de petits rachats.