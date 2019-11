NAVYA : lancement d'un nouveau service de navettes autonomes dans la métropole lyonnaise

(AOF) - Avec la mise en service vendredi dernier de deux navettes autonomes, Navya accompagne le développement technologique du réseau de transports en commun de la métropole lyonnaise. Au cours des deux prochaines années, les navettes autonomes de Navya seront pleinement intégrées au réseau de transports en commun lyonnais et offriront un service régulier entre la station de Tram Décines Grand Large (ligne T3) et le Parc Olympique Lyonnais. La nouvelle ligne N1 emprunte une partie de l'itinéraire de la ligne 85.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.