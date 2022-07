Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navya: la chute continue après l'émission d'OCABSA information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le titre Navya poursuit sa chute vendredi matin au lendemain du lancement d'une émission d'obligations convertibles en actions nouvelles auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant de 36 millions d'euros.



Vers 10h00, l'action du spécialiste de systèmes de mobilité autonome - qui avait décroché de plus de 36% hier - abandonne encore 12%, sous-performant largement un marché parisien à l'équilibre.



Dans un communiqué publié jeudi matin, Navya a indiqué que le produit de cette émission conclue avec Negma, une société d'investissement basée à Dubaï, lui permettrait de financer sa croissance et son passage à l'échelle industrielle.



Pour mémoire, l'AMF a alerté à plusieurs reprises les émetteurs et les investisseurs sur les risques associés au financement par OCABSA, qui entraîne une dilution importante des actionnaires, voire une pression à la baisse sur le cours de Bourse.



Sur le plan opérationnel, Navya a annoncé ce matin que l'Afnor, l'association française de normalisation, avait validé le suivi de sa certification ISO 9001, un label reconnaissant la qualité de son système de management de la qualité.





Valeurs associées NAVYA Euronext Paris -12.13%