Navya : inauguration du projet ENA à Sophia Antipolis

(AOF) - Le 7 avril dernier, le projet ENA (Expérimentation Navettes Autonomes) a ouvert officiellement au public sa première expérimentation avenue Roumanille à Sophia Antipolis, indique Navya. Dans la continuité d’un bus à haut niveau de service, deux navettes roulent du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30, de 11h45 à 14h15 et de 16h30 à 18h30 avec une fréquence de 10 minutes, jusqu’à fin août 2022.

Le projet ENA, lancé en novembre 2019 dans le cadre de l'appel à projet Expérimentation du Véhicule Routier Autonome EVRA, a pour vocation de développer des transports de service de navettes autonomes en mettant au centre de sa démarche les utilisateurs, leurs besoins et leurs motivations.

Pour répondre à cet objectif, le consortium ENA réunit 7 entreprises, 2 établissements académiques et 2 territoires qui interviennent à chaque étape du projet pour apporter leurs compétences et leur savoir-faire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Nouveau géant dans l’automobile d’occasion

Le marché, qui représente 400 milliards d’euros en Europe, est soumis à un mouvement de concentration. Le groupe britannique Constellation a repris la plateforme de vente aux particuliers, CarNext. L’objectif est de former un leader européen du secteur et de s’imposer face à d’autres leaders comme l'allemand AutoHero, le britannique Cazoo ou le français Aramis Auto. Les levées de fonds s’accélèrent. Le britannique Cazoo a annoncé son introduction à la Bourse de New York via un Spac (Special Purpose Acquisition Company) pour lever 1,6 milliard de dollars. L’allemand Auto1 Group a levé 1,8 milliard d’euros à la Bourse de Francfort tandis que le français Aramis Group, filiale de Stellantis, a fait son entrée à la Bourse de Paris.