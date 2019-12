NAVYA : extension de la période de souscription de la seconde tranche de 10 millons d'euros

(AOF) - Navya a étendu la période de souscription de la seconde tranche de 10 millions d'euros de l'émission obligataire souscrite par Esmo Corporation tel qu'annoncé le 30 septembre 2019 et des dispositions en cas de non-réalisation. La souscription des 10 Ornane de la première tranche de l'émission obligataire par ESMO Corporation pour un montant de 10 millions qui a eu lieu le 30 septembre 2019 est acquise. Suite à la demande d'Esmo Corporation, Navya accorde une extension de la période de souscription de la seconde tranche de 10 millions jusqu'au 21 février 2020.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.