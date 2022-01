Navya et Valeo développent un nouveau système de sécurité des véhicules autonomes de niveau 4

(AOF) - Navya et Valeo poursuivent leur collaboration et mettent en commun leur savoir-faire dans le cadre du 4ème Programme d’Investissement d’Avenir du gouvernement français pour développer et concevoir un nouveau système de sécurité des véhicules autonomes de niveau 4 (Autonomous Vehicle Failsafe System, AVFS).

Les briques technologiques qui composent l'AVFS (Autonomous Vehicle Failsafe System) s'interfacent avec le système de conduite autonome NavyaDrive. Valeo fournira ses capteurs de dernière génération aux standards automobiles. Associés au calculateur électronique embarquant l'ensemble des algorithmes aux normes ISO, ils permettront de fournir la redondance attendue et d'assurer une seconde chaîne de contrôle.

Cet ensemble, composé du NavyaDrive, des capteurs de type LiDAR, radars et caméras, associé au calculateur AVSF sera chargé d'assurer la mise en sécurité des passagers et des usagers de la route.

Dans le cas d'une situation d'anomalie sur le parcours entrainant une sortie du domaine d'opération du système de conduite autonome, il aura la capacité d'adapter le comportement du véhicule en toute autonomie, sans intervention humaine.

" Ce projet avec Valeo, défini comme stratégique pour garantir la sécurité opérationnelle des solutions de transport autonome, porte sur la conception d'un système électronique de sécurité intégré, essentiel à la commercialisation de ces véhicules autonomes de Niveau 4 ", a déclaré Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya.