Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navya : du changement au directoire Cercle Finance • 28/06/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Navya, société de systèmes de conduite autonome, annonce la simplification et le renforcement de son directoire en vue de la future commercialisation de solutions de conduite autonome de niveau 4. Ainsi, Pierre Lahutte, chief strategy and development officer, voit son périmètre élargi pour couvrir le product management et licensing d'une part et la stratégie RSE d'autre part. Il assumera en outre, à titre transitoire, la présidence du directoire. Le CTO Olivier Le Cornec, voit son périmètre élargi au manufacturing et au customer service, et le CFO Benoît Jacheet voit son périmètre élargi pour couvrir les ventes. Enfin, le conseil de surveillance a nommé sa vice-présidente Christiane Marcellier, référente RSE.

Valeurs associées NAVYA Euronext Paris +7.51%