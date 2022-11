Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navya: distingué par Gaïa Research information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 14:45









(CercleFinance.com) - Navya annonce avoir été reconnu pour son engagement en matière d'enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance par Gaïa Research, agence de notation des performances ESG des entreprises.



Avec une progression de sa note Gaïa 2021 de 123% par rapport celle de 2019 et de 89% par rapport à celle de 2020, la société déclare performer sur les aspects entreprise, personnel, éthique, environnement et relations avec ses parties prenantes.



Navya ajoute se classer ainsi dans le top 5 en France du secteur automobile intégrant des critères exigeants et quantitatifs, avec un score global nettement supérieur à la moyenne du secteur, et remporter la médaille de bronze du classement 2022.





Valeurs associées NAVYA Euronext Paris +3.12%