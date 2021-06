NAVYA : Directoire resserré

(AOF) - Navya a annoncé vendredi soir la simplification et le renforcement de son Directoire en vue de la future commercialisation de solutions de conduite autonome de niveau 4. Ainsi, Olivier Le Cornec est confirmé dans son rôle de Chief Technology Officer et voit son périmètre élargi aux responsabilités du Manufacturing et du Customer Service. Pour sa part, Benoît Jacheet, CFO, est confirmé dans son rôle, Finance et Ressources Humaines, et voit son périmètre élargi pour couvrir les Ventes.

De plus, Pierre Lahutte, Chief Strategy and Development Officer, est confirmé dans son rôle, et voit son périmètre élargi pour couvrir le Product Management et Licensing d'une part et la Stratégie RSE de Navya d'autre part. Pierre Lahutte assumera, à titre transitoire, la Présidence du Directoire de Navya.

Enfin, Navya a indiqué que le Conseil de surveillance a nommé sa Vice-Présidente, Christiane Marcellier, référente RSE.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.