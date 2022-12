Navya annonce que sa cotation suspendue lundi reprendra demain 16 décembre

AOF - EN SAVOIR PLUS

La cotation des actions Navya sur Euronext reprendra le 16 décembre 2022 annonce l'entreprise. La société engagera toutes les actions judiciaires nécessaires et appropriées.

Selon la société, ces investigations ont abouti à la conclusion que " les conditions de mise en place de ce projet de financement relevaient d'une tentative d'escroquerie " , n'étant notamment " pas conformes aux règles fiscales internationales ". Navya affirme avoir " mis fin à ce projet de financement " et n'avoir " subi aucun impact sur ses comptes ".

(AOF) - Navya, société spécialiste des systèmes de mobilité autonome, a publié un communiqué ce jour suite à sa suspension de cotation survenue le 12 décembre alors que le titre s'envolait de plus de 140% à 0,138 euro. Navya accuse son agence de communication NewCap, d’avoir communiqué « par erreur et à l’encontre des directives expresses de la Société » le 12 décembre un projet de communiqué de presse confidentiel « qui n’aurait dû être publié qu’à la conclusion d’un projet de financement de 30 millions d’euros » conclu avec la société d'investissement Eshaq Investment, basée au Bahrain.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.