Navya annonce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des communiqués de presse seront régulièrement publiés, au fur et à mesure de l'état d'avancement de la procédure.

(AOF) - Navya, entreprise spécialisée dans les systèmes de mobilité autonome, annonce que, à la suite de la demande de la société, le Tribunal de commerce de Lyon a décidé le 1er février 2023 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La juridiction a désigné la SCP Hunsinger Solve, en la personne de Maître Florent Hunsinger, en qualité d’administrateur judiciaire. Le Tribunal de commerce de Lyon a fixé au 21 février 2023 la date limite pour le dépôt des offres de reprise auprès de l’administrateur judiciaire et au 7 mars 2023 l’examen de ces offres.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.