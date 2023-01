Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navya: acquisition d'une nouvelle navette par beti information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 15:05









(CercleFinance.com) - Navya annonce que beti, opérateur de réseaux de mobilité automatisée privés ou publics, expert des zones touristiques et rurales, a acquis auprès de la société une nouvelle navette autonome de type EVO.



beti déploiera notamment cette navette comme d'autres à venir dans le cadre du projet RIMA supporté par France 2030, qui vise à développer un Réseau Inclusif de Mobilité Automatisée sur le territoire rural Crest & Val de Drôme.



Pour rappel, dans le cadre du projet RIMA annoncé en novembre dernier, beti, Navya, Macif et Vinci Construction ont l'objectif de déployer sept véhicules autonomes dont quatre sans opérateur à bord.





