Navya : accord de collaboration avec REE Automotive

(CercleFinance.com) - Navya et REE Automotive, leader de l'e-mobilité, annoncent avoir signé un accord de collaboration pour le développement d'un système de conduite autonome de niveau 4 intégrant la technologie REEcorner et les solutions de conduite autonomes de Navya. REE a notamment développé une technologie de rupture REEcorner intégrant les composants critiques du véhicule (direction, freinage, suspension, transmission et contrôle) dans le passage de roue tandis que Navya se présente comme un acteur de référence des systèmes de conduite autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. 'La combinaison de nos expertises respectives permettra de mettre en place des solutions de mobilité autonome révolutionnaires transportant les passagers et les biens de manière efficace et à des coûts compétitifs tout en respectant pleinement des normes de sécurité strictes', explique Daniel Barel, cofondateur et Directeur Général de REE Automotive.

Valeurs associées NAVYA Euronext Paris +5.39%