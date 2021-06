NAVYA accélère son développement en Allemagne

(AOF) - Navya lance de nouvelles expérimentations en Allemagne, premier marché de la Société avec 16 navettes commercialisées, dont 9 en 2020. L'Allemagne représente l'un des principaux marchés pour les véhicules autonomes au plan mondial, indique le spécialiste des systèmes de conduite autonome. Désirant se positionner en tant que pionnier des solutions de mobilité autonome, l'Allemagne est le premier pays au monde à adopter un cadre juridique dédié aux véhicules autonomes de niveau 4, ouvrant la voie à de nombreuses applications commerciales.

Ces nouvelles dispositions législatives adoptées au mois de mai 2021, qui autorisent la circulation de véhicules sans conducteur en service régulier sur route ouverte vont permettre d'accélérer le développement du secteur.

Les récents déploiements confirment le développement de Navya en Allemagne, basé sur des expérimentations dans des environnements complexes et grâce à la collaboration d'acteurs industriels de premier plan présents en Allemagne.

Navya a ainsi collaboré avec le groupe Valeo et d'autres partenaires en Allemagne pour le déploiement de 6 Autonom Shuttle dans le cadre du projet SMO (Shuttle Modellregion Oberfranken). Réparties entre trois villes du nord de la Bavière (Hof, Rehau, Kronach), les navettes, actuellement en phase de déploiement, transportent des passagers sur route ouverte.

Elles sont équipées par Valeo de capteurs et d'outils d'acquisition de données expérimentaux, en plus des composants déjà présents dans les systèmes de Navya. A l'instar des précédents déploiements, Navya a permis le transfert de connaissance grâce à la formation in situ des opérateurs.

