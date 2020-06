NAVISTAR : comptes moins dégradés que prévu au deuxième trimestre fiscal

(AOF) - Navistar a publié jeudi ses résultats au titre de son deuxième trimestre fiscal 2020 (clos fin avril). Ainsi, le constructeur de camions, bus et moteurs a accusé une perte nette de 38 millions de dollars sur la période, ou -38 cents par action, contre une perte nette de 48 millions de dollars, ou -48 cents par action, un an plus tôt. Néanmoins, le consensus FactSet visait une perte par action de -44 cents.

Pour sa part, le chiffre d'affaire s'établit à 1,93 milliard de dollars au deuxième trimestre fiscal, soit une baisse de 36% sur un an. Toutefois, le consensus FactSet visait moins : 1,90 milliard de dollars.

