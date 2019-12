Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navistar : BPA divisé par deux au 4e trimestre Cercle Finance • 17/12/2019 à 14:50









(CercleFinance.com) - Navistar publie un bénéfice net ajusté de 102 millions de dollars au titre de son dernier trimestre 2018-19, soit 1,02 dollar par action, un BPA en baisse de 46% par rapport à la période correspondante en 2017-18. Le groupe basé en Illinois a vu son EBITDA ajusté reculer de 32% à 219 millions de dollars, pour des revenus en contraction 16% à 2,8 milliards, contraction qu'il explique par une base de comparaison très défavorable. Affichant sur l'exercice écoulé un EBITDA ajusté en hausse de 7% à 882 millions de dollars, en ligne avec sa fourchette cible annuelle de 875-925 millions, le constructeur de camions et d'autobus l'anticipe entre 700 et 750 millions pour 2019-20.

