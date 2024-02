Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Navavax: accord avec Gavi qui met fin à l'arbitrage en cours information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 14:23









(CercleFinance.com) - Novavax et l'Alliance du Vaccin (Gavi) ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord relatif à l'accord d'achat anticipé (APP) décidé en 2021 concernant le prototype de vaccin COVID-19 de Novavax (NVX-CoV2373).



Cet accord met un terme à l'arbitrage en cours lié à l'APP.



' Novavax est heureux d'avoir conclu cet accord avec Gavi car il nous donne la possibilité de continuer à travailler ensemble vers notre mission commune consistant à garantir un accès équitable à des vaccins sûrs et efficaces ', a déclaré John C. Jacobs, président et directeur général de Novavax.



' Nous attendons avec impatience un partenariat à long terme avec Gavi pour fournir un accès continu à notre vaccin contre la COVID-19 à base de protéines et sans ARNm', a-t-il ajouté.





