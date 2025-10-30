Navan, société de technologie du voyage, devrait débuter en baisse au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Navan a fixé le prix de son introduction en bourse à 25 dollars, soit le milieu de sa fourchette de prix

*

Les analystes estiment que le marché américain des introductions en bourse est ouvert malgré la fermeture du gouvernement

*

L'entreprise est considérée comme un baromètre de l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques

(Mise à jour du titre et des paragraphes 1 et 6 en fonction des dernières indications) par Manya Saini

Les actions de Navan NAVN.O devraient ouvrir en dessous de leur prix d'introduction en bourse jeudi, après que la société de technologie de voyage a levé 923 millions de dollars et réussi à éviter la fermeture du gouvernement américain.

Le marché américain des introductions en bourse, qui s'était accéléré au second semestre après une période d'accalmie de plusieurs années, s'est arrêté au début du mois d'octobre lorsque l'autorité américaine de régulation des marchés a mis son personnel en congé et a interrompu l'examen des dossiers .

La Securities and Exchange Commission a par la suite assoupli les restrictions , permettant aux entreprises de procéder à des introductions en bourse pendant la fermeture, ce qui a incité des sociétés telles que Navan à tirer parti d'une hausse record des marchés boursiers et d'un regain d'appétit pour le risque de la part des investisseurs.

"Le marché des introductions en bourse a été quelque peu instable au cours du mois dernier; nous avons définitivement perdu de l'élan depuis le début du trimestre", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches sur les introductions en bourse et de fonds indiciels cotés (ETF).

"Cela s'explique en partie par la fermeture du gouvernement, les tensions commerciales mondiales et le ralentissement des introductions en bourse les plus dynamiques dans le domaine de l'intelligence artificielle. Néanmoins, les introductions en bourse récentes ont pour la plupart résisté."

L'action devait ouvrir à 23,50 dollars à 11 h 20 (heure de l'Est), contrebalançant les indications précédentes d'un gain pour le premier jour. À ce prix, elle serait évaluée à 6,3 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

Navan et certains de ses investisseurs existants ont vendu ensemble 36,92 millions d'actions après avoir fixé le prix de l'offre à 25 dollars l'unité, soit le point médian de sa fourchette de prix commercialisée de 24 à 26 dollars par action.

Selon les calculs de Reuters, l'introduction en bourse valorise Navan à environ 6,7 milliards de dollars après dilution.

Ce chiffre est inférieur à la valorisation de 9,2 milliards de dollars qu'elle avait atteinte lors d'un tour de table en 2022.

VOYAGES D'AFFAIRES AXÉS SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Navan se décrit comme une "plateforme tout-en-un" pour les voyages d'affaires, dont le cœur est l'intelligence artificielle. Elle propose une gamme de services pour aider les entreprises à rationaliser la gestion des voyages et des dépenses, tout en appliquant les politiques de l'entreprise.

"Nous nous considérons comme une entreprise qui met l'accent sur l'intelligence artificielle", a déclaré le directeur général Ariel Cohen lors d'un entretien avec Reuters. Selon lui, le succès de l'entreprise vient du fait qu'elle explique à ses clients que l'utilisation de l'IA peut les aider à économiser environ 15 % de leur budget total.

La dernière frénésie de Wall Street en matière d'IA présente les caractéristiques d'une ruée vers l'or des temps modernes.

Des fabricants de puces aux géants de l'informatique en nuage, en passant par les startups et les sociétés de logiciels, les entreprises du secteur financier et technologique cherchent à se positionner au cœur de l'essor de l'IA.

"Nous ne sommes pas seulement une entreprise qui parle d'utiliser l'IA. Nous démontrons réellement notre utilisation de l'IA dans nos chiffres", a déclaré la directrice financière Amy Butte, ajoutant que Navan a utilisé avec succès la technologie pour augmenter ses marges.

Les analystes estiment que les entreprises qui parviennent à tirer parti de l'engouement actuel pour l'IA sont celles qui ont le plus de chances de réussir sur le marché des introductions en bourse, en particulier parmi les entreprises technologiques à forte croissance désireuses de susciter l'enthousiasme des investisseurs.

"Pour que Navan soit une véritable histoire crédible en matière d'IA, elle doit démontrer une valeur unique et difficile à reproduire", a déclaré Kat Liu, vice-présidente d'IPOX.

PAYSAGE DE L'INDUSTRIE

La demande de voyages devrait continuer à augmenter, car les entreprises reprennent leurs plans de voyage et les consommateurs continuent à donner la priorité aux expériences plutôt qu'aux biens, ce qui souligne la résilience des dépenses des entreprises et des loisirs.

Cependant, l'industrie de la gestion des voyages d'affaires est extrêmement compétitive, avec plusieurs acteurs qui rivalisent pour gagner les clients des grandes entreprises grâce à des frais moins élevés, des réseaux mondiaux plus larges et des plates-formes technologiques intégrées.

Navan compte parmi ses clients le distributeur de mode Primark, la plateforme de commerce électronique Shopify

SHOP.TO , la plateforme de vidéoconférence Zoom ZM.O et le distributeur de meubles Wayfair W.N , peut-on lire sur le site web de Navan. La plateforme est également utilisée par Thomson Reuters TRI.TO , société mère de Reuters News.

"Je pense que l'idée d'une plateforme unifiée pour les voyages d'affaires, les réservations, les paiements, la gestion des dépenses et l'analyse est convaincante, étant donné la nécessité de moderniser les systèmes existants obsolètes", a déclaré Kat Liu.

Parmi les principaux bailleurs de fonds de Navan figurent les géants du capital-risque de la Silicon Valley, Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, Zeev Ventures et Greenoaks.