Navan, entreprise spécialisée dans les technologies du voyage, vise une valorisation de 6,45 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails)

La société Navan, spécialisée dans les voyages d'affaires et les notes de frais, a déclaré vendredi qu'elle visait une valorisation allant jusqu'à 6,45 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

La société prévoit de lever 960 millions de dollars en offrant 36,92 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 24 et 26 dollars.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis a repris ces derniers mois, après une période d'accalmie due à la volatilité des marchés et à l'incertitude de la politique commerciale. La forte demande des investisseurs pour les nouvelles cotations suggère un regain d'appétit pour le risque.

Fondée en 2015 sous le nom de TripActions par Ariel Cohen et Ilan Twig, Navan s'est d'abord concentrée sur la gestion des voyages d'affaires, visant à moderniser les services traditionnellement fournis par des sociétés telles qu'American Express AXP.N et SAP Concur.

Goldman Sachs, Citigroup, Jefferies, Mizuho et Morgan Stanley figurent parmi les souscripteurs de l'offre.

Navan prévoit de coter ses actions sur le Nasdaq sous le symbole "NAVN".