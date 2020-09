Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navalny va mieux, la protection policière renforcée - Der Spiegel Reuters • 10/09/2020 à 09:32









BERLIN, 10 septembre (Reuters) - L'état de l'opposant russe Alexeï Navalny, hospitalisé à Berlin après un malaise lors d'un vol intérieur en Russie, continue de s'améliorer et il peut de nouveau parler, rapporte jeudi le magazine allemand Der Spiegel. La protection policière a été renforcée autour de l'opposant à Vladimir Poutine en prévision des visites plus nombreuses qu'il devrait maintenant recevoir, ajoute Der Spiegel. "Der Spiegel et Bellingcat ont appris que Navalny peut de nouveau parler et peut probablement se souvenir de détails au sujet de son malaise", écrit le magazine, citant un site partenaire. "Ses déclarations pourraient être dangereuses pour les personnes derrière cette agression." L'opposant russe a été victime d'un malaise le 20 août dernier à bord d'un avion entre la Sibérie et Moscou après avoir bu du thé à l'aéroport. Hospitalisé dans un premier temps à Omsk, en Sibérie, il a été transféré le 22 août en Allemagne. L'Allemagne, qui dit être parvenue à la conclusion qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné par un agent neurotoxique de la famille du Novitchok, a réclamé des explications à la Russie, qui dément toute implication. (Thomas Escritt version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

