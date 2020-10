Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navalny-Paris et Berlin vont proposer des sanctions contre la Russie Reuters • 07/10/2020 à 17:19









PARIS, 7 octobre (Reuters) - La France et l'Allemagne vont proposer aux autres pays de l'Union européenne d'imposer des sanctions supplémentaires contre la Russie en raison de l'empoisonnement de l'opposant Alexeï Navalny, annoncent mercredi les ministres français et allemand des Affaires étrangères dans un communiqué conjoint. Reprochant à Moscou de n'avoir pour l'instant apporté "aucune explication crédible" à cet empoisonnement au Novitchok, un agent neurotoxique militaire, sur le territoire russe, Paris et Berlin "transmettront à leurs partenaires européens des propositions de sanctions additionnelles" contre la Russie, précisent Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas, confirmant des informations de Reuters. "Ces propositions viseront des personnes que nous considérons comme responsables de ce crime et de cette violation des normes internationales, en raison de leurs fonctions officielles, et une entité impliquée dans le programme Novitchok." (John Irish, avec Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.