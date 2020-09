Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navalny: "Nous ferons respecter nos lignes rouges", dit Macron Reuters • 22/09/2020 à 19:51









PARIS, 22 septembre (Reuters) - Emmanuel Macron a exigé mardi des réponses immédiates de la Russie sur l'empoisonnement de l'opposant Alexeï Navalny, ajoutant que la France n'accepterait pas que soient franchies ses lignes rouges concernant l'utilisation d'armes chimiques. "Nous ne tolérerons pas que des armes chimiques soient employées en Europe, en Russie comme en Syrie", a déclaré le président français lors d'une intervention à distance devant l'Assemblée générale des Nations unies. "Au nom de la sécurité collective, je redis ici à la Russie la nécessité que toute la lumière soit faite sur la tentative d'assassinat contre un opposant politique à l'aide d'un agent neurotoxique, le Novitchok", a-t-il ajouté. "Cette clarification doit être rapide et sans défaut, car nous ferons respecter nos lignes rouges. Et en la matière, la France a toujours été au rendez-vous de l'effectivité des lignes rouges fixées depuis que je suis président de la République", a encore dit Emmanuel Macron. Alexeï Navalny a été victime d'un malaise le 20 août à bord d'un avion entre la Sibérie et Moscou après avoir bu du thé à l'aéroport. Hospitalisé dans un premier temps à Omsk, en Sibérie, il a été transféré le 22 août en Allemagne. Berlin a annoncé au début du mois que les examens médicaux pratiqués sur Alexeï Navalny prouvaient qu'il avait été empoisonné au Novitchok, une accusation rejetée par Moscou. La France a déclaré le 14 septembre dernier qu'elle partageait les conclusions de l'Allemagne sur la base de ses propres analyses. (John Irish, version française Jean-Stéphane Brosse)

