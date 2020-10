Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navalny-L'UE sanctionne six proches de Poutine, Londres cible le chef du FSB Reuters • 15/10/2020 à 12:39









BRUXELLES, 15 octobre (Reuters) - L'Union européenne a imposé jeudi des sanctions contre six proches du président russe Vladimir Poutine en réponse à l'empoisonnement de l'opposant Alexeï Navalny en août dernier. Le Royaume-Uni a parallèlement annoncé des sanctions contre le directeur du FSB, le service fédéral de sécurité russe, Alexandre Bortnikov. L'opposant russe a été hospitalisé le 20 août dans un état grave à Omsk, en Sibérie, puis transféré le surlendemain à l'hôpital de la Charité, à Berlin, qu'il a quitté le 23 septembre au terme de 32 jours d'hospitalisation dont 24 dans le coma. L'Allemagne a conclu à un empoisonnement à l'aide d'un agent innervant de la famille du Novitchok. (Robin Emmott, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

