Nautisme: Bénéteau publie un résultat net 2022 en progression de 40,5%

(AOF) - Bénéteau a publié un résultat net part du groupe 2022 de 103,1 millions d’euros, en progression de 40,5% et un résultat opérationnel courant en hausse de 61,5% à 154,7 millions d’euros, soit 10,3% du chiffre d’affaires, en amélioration de 2,5 points. Cette amélioration de 2,5 points de la marge opérationnelle courante est homogène entre les deux divisions (Bateau +2,4pts à 10,5% et Habitat +2,8 pts à 8,9%). Déjà publié, le chiffre d’affaires a augmenté de 22,9% à 1,5 milliard d’euros (+19,4% à taux de change constant).

Le Conseil d'administration propose un dividende de 0,42 euro par action à l'Assemblée générale mixte du 15 juin 2023, en progression de 40% par rapport au précédent.

"Cette performance est le résultat d'une progression remarquable à la fois de la division bateau et de la division habitat", souligne le groupe.

La trésorerie nette, après une distribution de dividendes de 24,5 millions d'euros, s'élève à 211 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Le chiffre d'affaires du Groupe Bénéteau devrait dépasser 1,66 milliard d'euros en 2023, soit une croissance supérieure à 10% par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant devrait être supérieur à 170 millions d'euros, soit 10,3% du chiffre d'affaires, en ligne avec le nouveau cap de rentabilité présenté le 5 décembre 2022.

" Cette prévision pourrait être dépassée si les tensions sur les approvisionnements continuaient de se réduire ", précise le spécialiste des navires de plaisance.

