NatWest: le titre chute, un analyste abaisse son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 3% à la Bourse de Londres alors que Jefferies a abaissé sa recommandation à conserver sur la valeur avec un objectif de 283p.



' Nos estimations de BPA pour les années 2021-2023 sont maintenant supérieures de 2 % au consensus (à la même époque l'an dernier, nos BPA 2021E et 2022E étaient en moyenne supérieurs de 95 % au consensus) indique le bureau d'analyses.



' NWG offre toujours des perspectives de rendement du capital attrayantes, mais la hausse de 15% par rapport à notre objectif nous amènent à passer à conserver sur le titre ' rajoute Jefferies.





