Natixis WM : les actions achètent déjà le scénario d’un cessez-le-feu en Ukraine

Du point de vue des valorisations, les marchés européens affichent un PER de 12 pour 2022, un niveau valorisant un ralentissement important de l'économie. Pour autant, cette valorisation est biaisée car elle intègre toujours le consensus d'une croissance des bénéfices par action de 10%, qui ne prend pas en compte tout ce qui s'est passé depuis un mois. Si l'impact sur les bénéfices par action était pris en compte, le PER passerait à 13/13,5.

(AOF) - Natixis Wealth Management a récemment adopté une sous-exposition ponctuelle sur les marchés actions, qui ont nettement rebondi après la chute provoquée par le déclenchement de la guerre en Ukraine. Pour le gestionnaire d’actifs, le marché a besoin de respirer et achète déjà le scénario d’un cessez-le-feu. Natixis Wealth Management observe que sur le marché du crédit, le dégonflement des spreads n’a pas eu lieu dans les mêmes proportions que Bourses, qui ont retracé 50% de leur baisse.

