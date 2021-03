Natixis Wealth Management tempère le risque inflationniste

Aussi, le schéma de " courbe en cloche " pour définir la progression à venir de l'inflation est, de son point de vue, le plus probable. Il n'y a donc pas dans l'immédiat, de raisons de remettre en cause les mesures d'assouplissement monétaire.

(AOF) - Au travers du débat sur le retour de l'inflation, les investisseurs s'interrogent surtout plus fondamentalement sur la question de l'éventuelle fin des mesures d'assouplissement monétaire, observe Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements chez Natixis Wealth Management. Or estime ce dernier, il apparaît que, par un effet de base, les chiffres d'inflation devraient certes progresser au cours des prochains mois, mais seront rapidement plafonnés compte tenu du manque de moteurs à moyen terme (pas d'inflation salariale, tendance à l'épargne, demande en berne, investissement faible...).

