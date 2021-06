Natixis Wealth Management placent les valeurs cycliques européennes au premier rang

(AOF) - D'un point de vue boursier, ce sont les secteurs les plus en lien avec la consommation comme la distribution ou l'automobile qui ont constitué les plus fortes hausses, notamment aux Etats-Unis, d'autant plus qu'un projet de budget de " réinvention " de l'économie américaine d'un montant de 6 000 milliards de dépenses est promu par Joe Biden, observe Natixis Wealth Management dans sa dernière lettre.

Les valeurs bancaires, sensibles aux perspectives de hausse des taux d'intérêt, ont également bien performé dans ce contexte. Enfin, la plus grande nervosité des marchés en mai s'est également traduite par la chute du bitcoin, de plus d'un tiers de sa valeur, après sa formidable hausse du début d'année.

Dans ce contexte, le scénario d'investissement du gérant continue d'écarter la probabilité d'une spirale inflationniste par une hausse des salaires. En outre, par rapport à son anticipation de début d'année qui identifiait une courbe " en cloche " de l'inflation, il considère aujourd'hui que cette dernière pourrait se maintenir plus longtemps sur des niveaux élevés et donc que les discussions autour du tapering de la Fed pourraient avoir lieu dès la seconde partie de cette année, avec comme conséquence une remontée des taux sur la période à venir.

Aussi, Natixis Wealth Management continue à diversifier au maximum ses portefeuilles, en complétant sa préférence traditionnelle pour les valeurs de croissance par des dossiers notamment liés à la consommation et l'automobile.

Le gérant indiquait le mois dernier avoir modifié son exposition aux marchés actions pour revenir à la neutralité ; son objectif, cet été, est de tirer davantage parti des évolutions en relatif des secteurs et des zones géographiques.

Du fait de la constitution sectorielle des indices, cette stratégie favorise le marché européen par rapport au marché américain.

Au-delà des valeurs cycliques européennes, le segment des mid caps constitue également une source de diversification.

Enfin, sur les marchés émergents, que ce soit en Asie ou en Amérique latine, les perspectives d'amélioration de la vaccination devraient permettre, là encore, une meilleure performance relative.