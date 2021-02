Natixis Wealth Management continue de privilégier les business model de qualité

(AOF) - La stratégie d'investissement de Natixis Wealth Management reste toujours orientée vers des business model de qualité, en particulier autour de la digitalisation de l'économie, les thématiques liées à l'ESG (transition énergétique), avec un regain d'intérêt pour les fusions-acquisitions dont les valeurs moyennes devraient profiter, révèle son directeur des investissements, Jean-Jacques Friedman.

La société de gestion conserve également les couvertures sur le dollar pour ses détentions sur les actions américaines et revient sur les matières premières corrélées à la reprise mondiale, et ce d'autant que les entreprises de ce secteur n'ont pas besoin de faire de nouvelles dépenses d'investissement pour satisfaire la hausse de la demande.

De plus, Natixis Wealth Management continue à privilégier les actions émergentes asiatiques et plus largement l'ensemble des pays émergents au niveau mondial, afin de bénéficier des perspectives favorables des pays producteurs de matières premières dans un contexte de faiblesse du dollar - auquel ces pays sont également sensibles.

Selon le gestionnaire d'actifs, la question d'un rattrapage des cours et de la valorisation par les marchés d'un déploiement efficace des campagnes de vaccination peut concerner également des zones géographiques comme le Royaume-Uni, dont les actions sont particulièrement décotées par rapport à leurs homologues américaines et européennes.

Elles devraient également profiter de l'évolution des changes attendu à la suite de l'accord commercial signé entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne dans le cadre du Brexit. Le marché britannique constitue également une bonne façon de jouer le rebond des sociétés minières dans l'environnement de remontée du prix des matières premières.