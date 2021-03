Natixis Wealth Management continue de privilégier les actions émergentes asiatiques

(AOF) - La stratégie d'investissement de Natixis Wealth Management en ce début d'année reste axée autour de business models de qualité, notamment la digitalisation de l'économie et des thématiques liées à l'ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Concernant les technologiques, les valorisations de certaines sociétés liées aux nouvelles thématiques comme l'intelligence artificielle ou l'éolien, apparaissent excessives et subissent des prises de profit, mais d'autres sous-segments comme les semi-conducteurs ou l'e-business semblent toujours offrir des opportunités.

Natixis Wealth Management continue par ailleurs à privilégier les actions émergentes asiatiques et plus largement l'ensemble des pays émergents au niveau mondial, afin de bénéficier des perspectives favorables des pays producteurs de matières premières dans un contexte de faiblesse du dollar - auquel ces derniers sont également sensibles.

Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements de la société de gestion, anticipait également la possibilité d'un rattrapage des cours et de la valorisation des marchés boursiers du fait d'un déploiement efficace des campagnes de vaccination et d'une certaine "repentification" des courbes de taux dans le monde.

Cela concerne des zones géographiques comme le Royaume-Uni ou l'Europe, grâce à sa forte composante " valeurs cycliques ". En parallèle de ses prises de position sur les matières premières, le gérant a également opéré un retour dans ses gestions collectives sur le tourisme, secteur qui sera en mesure de traduire la normalisation des économies liée au succès des campagnes de vaccination.

Jean-Jacques Friedman rappelle que le rattrapage actuel ne constitue pas une simple inversion du mouvement du printemps dernier. Il correspond à un rattrapage des secteurs liés à la fois à la reflation et à la réouverture prochaine de l'économie. La surperformance de ces compartiments devrait se poursuivre, tant que les niveaux d'ancrage psychologiques de retour à la situation pré-covid ne seront pas de nouveau atteints, conclut le directeur des investissements.