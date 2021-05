Natixis Wealth Management a cédé sa surexposition aux actifs risqués

Dans ce contexte, Natixis Wealth Management s'est recentré mi-avril sur des modèles de sociétés plus résistants, puis a cédé sa surexposition aux actifs risqués.

Troisième élément : les changements de discours autour du Covid-19. Après le succès des premières campagnes massives de vaccination dans certains pays, les questions des nouveaux variants, des taux insuffisants de vaccination - ne permettant pas d'immunité collective - et la nécessité de mettre en place des plans réguliers de vaccination et de confinements partiels perturberont durablement certaines chaînes de production.

(AOF) - Sur fond de valorisations devenues tendues, le marché parvient à absorber plusieurs éléments qui auraient pu justifier une consolidation plus marquée. Parmi ces différents éléments, Natixis Wealth Management en a identifié trois. Premier élément : les erreurs de pilotage, de communication ou de crédibilité des banques centrales, qui tentent d'ancrer un scénario de hausse ponctuelle des prix, mais pas d'inflation.

