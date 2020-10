Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : vers une seconde cassure des 2E ? Cercle Finance • 13/10/2020 à 14:20









(CercleFinance.com) - Natixis s'enfonce de -6% et s'achemine vers une seconde cassure des 2E en 15 jours (la dernière c'était le 23/09). Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 1,8985E du 2 octobre puis le re-test du plancher des 1,83E du 21 mai puis 25 septembre

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -5.56%